Московские школьники рассказали об участии в международных олимпиадах

Московское образование вновь подтверждает свое лидерство на российском и мировом уровне. В основе успеха лежат первоклассные учителя, новейшие системы преподавания и комфортабельные школы, включая уникальную «Московскую электронную школу».
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