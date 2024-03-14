«Нижний Новгород» в напряженном матче одолел «Руну»

«Нижний Новгород» — «Руна»: счет матча 87:82, обзор В матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» был сильнее московской «Руны» со счетом 87:82 (14:22, 16:21, 27:20, 30:19).
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