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  • Владимир Карпов
    Сейчас, например, соцобеспечение пенсионеров - чисто символическое !!! Выжали все соки - и бросили на произвол судьбы...Путин обвинил ССС...
  • Е Пронина
    ну, если в ссср соцподдержка слабенькая, то в рф чисто капиталистическая))Путин обвинил ССС...
  • Юрий Во
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«Нижний Новгород» в напряженном матче одолел «Руну»

«Нижний Новгород» в напряженном матче одолел «Руну»

«Нижний Новгород» — «Руна»: счет матча 87:82, обзор В матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» был сильнее московской «Руны» со счетом 87:82 (14:22, 16:21, 27:20, 30:19).

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