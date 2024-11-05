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“Не совсем честно, так петь” – после концерта в Берлине от Земфиры* требуют вернуть деньги за билеты

“Не совсем честно, так петь” – после концерта в Берлине от Земфиры* требуют вернуть деньги за билеты

После выступления в Берлине певица Земфира* вновь оказалась в эпицентре громкого скандала.  На днях в Берлине состоялся концерт известной артистки Земфиры*, который вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.

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