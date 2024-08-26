Политика как он...
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Суд начнет рассмотрение дела француза Винатье* 3 сентября

Суд начнет рассмотрение дела француза Винатье* 3 сентября

Замоскворецкий суд Москвы 3 сентября начнет рассмотрение уголовного дела гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента в РФ.

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