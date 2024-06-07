Полковник США Уилкерсон: РФ может взять Одессу в течение ближайших 30-60 дней

Российская армия может взять Одессу и многие другие территории в течение одного-двух месяцев боев. Об этом отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в интервью журналисту Дэнни Хайфону на YouTube-канале.
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