На омском «Полиоме» дали комментарий по сегодняшнему пожару: 20.01.2025 загорелась и была оперативно потушена отдельно стоящая техническая емкость, объемом менее 1 куб.
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На омском «Полиоме» дали комментарий по сегодняшнему пожару: 20.01.2025 загорелась и была оперативно потушена отдельно стоящая техническая емкость, объемом менее 1 куб.