Эмбарго на российский газ равно катастрофе – германский промышленник

Решение ввести эмбарго на импорт газа из России будет означать катастрофу для промышленности Германии, сказал генеральный директор объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Решение ввести эмбарго на импорт газа из России будет означать катастрофу для промышленности Германии, сказал генеральный директор объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
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