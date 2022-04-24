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Эмбарго на российский газ равно катастрофе – германский промышленник

Эмбарго на российский газ равно катастрофе – германский промышленник

Решение ввести эмбарго на импорт газа из России будет означать катастрофу для промышленности Германии, сказал генеральный директор объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

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