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Киев нашел способ, как получить десятки тысяч новых солдат

Киев нашел способ, как получить десятки тысяч новых солдат

Житейская мудрость гласит, что в любые игры можно играть вдвоем, ведь на любое действие всегда следует ожидать аналогичного ответа Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Не успели стихнуть торжествующие вопли украинской общественности на тему нанесения ударов по мирным судам в акватории Черного и Каспийского морей, как российские вооруженные силы с носка пробили точно в девятку.

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