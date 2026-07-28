Киев нашел способ, как получить десятки тысяч новых солдат

Житейская мудрость гласит, что в любые игры можно играть вдвоем, ведь на любое действие всегда следует ожидать аналогичного ответа Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Не успели стихнуть торжествующие вопли украинской общественности на тему нанесения ударов по мирным судам в акватории Черного и Каспийского морей, как российские вооруженные силы с носка пробили точно в девятку.