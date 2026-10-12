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Царьград

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Зарплаты новосибирцев хватает лишь на 3,66 набора товаров

Зарплаты новосибирцев хватает лишь на 3,66 набора товаров

Жители Новосибирской области могут купить на месячную зарплату 3,66 фиксированного набора товаров и услуг, что ниже среднероссийского показателя в 4,45 набора.

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