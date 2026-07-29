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Смоленская Газета

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29 июля. События дня

29 июля. События дня

Три человека пострадали в ДТП в Сычёвском округе В Смоленской области в День Крещения Руси праздник на истоке Днепра объединил сотни паломников В Смоленской области растёт число многодетных семей Итоги и планы по развитию дополнительного образования детей обсудили в правительстве Смоленской области .

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