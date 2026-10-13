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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о травмах Инкапиэ и Субименди после матча с «Лидсом»: «Будь у меня хрустальный шар, я бы сказал: «Все в джакузи и до завтра». Как избежать этого? Не тренироваться»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета высказался о травмах Пьеро Инкапиэ и Мартина Субименди на тренировке после субботнего матча с «Лидсом» (2:1).

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