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Небо "голое": Министр обороны Эстонии посетовал на нехватку ПВО у стран НАТО

Небо "голое": Министр обороны Эстонии посетовал на нехватку ПВО у стран НАТО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетовал на нехватку ПВО у стран НАТО. Небо "голое", и если проблему не решить, то дыры в обороне рано или поздно дадут о себе знать.

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