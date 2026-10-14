В Красноярском крае возбуждено дело о халатности должностных лиц, приведшей к дефициту продуктов в Эвенкии с августа 2026 года.
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