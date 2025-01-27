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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэсселс о главных требованиях Воробьева: «Хорошая оборона, реализация моментов и поддержка внутри команды»

– Соперник хорошо начал, мы не смогли реализовать свои моменты. Долгий перерыв это всегда непросто, но мы профессионалы и должны быть к этому готовы и идти вперед.

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