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Мария Голубкина, Никита Ефремов и еще три знаменитости, которые нашли родственников, но не стали семьей

Мария Голубкина, Никита Ефремов и еще три знаменитости, которые нашли родственников, но не стали семьей

Общая профессия, известная фамилия и похожие судьбы не гарантируют близких отношений. Бывает, что люди с общими корнями годами остаются чужими друг другу.

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