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Вести Севастополь

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Более 20 улиц Севастополя останутся без воды 27 марта

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят водоснабжение в среду.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 14:00 улица Благодатная; улица Мускатная; переулок Благодатный.

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