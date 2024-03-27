Более 20 улиц Севастополя останутся без воды 27 марта

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят водоснабжение в среду.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 14:00 улица Благодатная; улица Мускатная; переулок Благодатный.