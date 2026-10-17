Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев, возглавляющий тульский «Арсенал», уверен, что полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков в будущем окажется в испанском топ-клубе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым