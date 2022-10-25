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Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"

Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"

Украинские диверсанты пытались передать информацию ВСУ о замаскированной технике ВС РФ. По словам комроты морской пехоты, Героя России Александра Данилова, ему и ещё одному командиру пришлось вести тяжёлый бой против ДРГ "до последнего магазина".

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