Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"

Украинские диверсанты пытались передать информацию ВСУ о замаскированной технике ВС РФ. По словам комроты морской пехоты, Героя России Александра Данилова, ему и ещё одному командиру пришлось вести тяжёлый бой против ДРГ "до последнего магазина".