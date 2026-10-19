Бухгалтер Эдвард Франклин из Великобритании заплатит $100 тысяч за то, что в электронных письмах оскорблял бывшего начальника и его жену, пишет The Independent.
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