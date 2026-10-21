Забытая хитрость!В советских квартирах старые газеты использовали далеко не только для чтения. Ими застилали пол во время ремонта, заворачивали продукты, протирали стекла, а еще клали на верх кухонных шкафов и антресолей.
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