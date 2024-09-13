Ассоциация судей – об указе Санду: Это покушение на основополагающие принципы

Члены Ассоциации судей Республики Молдова выражают глубокую обеспокоенность подписанным президентом Республики Молдова указом об увольнении шести судей: Родики Бердило, Виктории Хадыркэ, Ирины Пэдурару, Виктории Сандуцы, Светланы Тизу из Кишиневского суда и Евгения Поповича из Оргеевского суда.
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