Репортажи о применении FPV-дронов с автонаведением на цель сразу с двух направлений - Купянского и Суджанского.
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Репортажи о применении FPV-дронов с автонаведением на цель сразу с двух направлений - Купянского и Суджанского.
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