Си Цзиньпин призывает к созданию "общего дома" солидарности, процветания и справедливости

Астана, 4 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин здесь в четверг призвал к созданию "общего дома", в котором царят солидарность и взаимодоверие, мир и спокойствие, процветание и развитие, добрососедство и дружба, честность и справедливость.