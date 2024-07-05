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Китай

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Си Цзиньпин призывает к созданию "общего дома" солидарности, процветания и справедливости

Астана, 4 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин здесь в четверг призвал к созданию "общего дома", в котором царят солидарность и взаимодоверие, мир и спокойствие, процветание и развитие, добрососедство и дружба, честность и справедливость.

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