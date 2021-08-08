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Игра с «Ахматом» складывалась для «Рубина» сверхнеблагоприятно — Слуцкий

Игра с «Ахматом» складывалась для «Рубина» сверхнеблагоприятно — Слуцкий

Тренер отметил, что в графике с еврокубковыми играми у казанцев каждая встреча получается тяжелой. В первом тайме «Рубин», по мнению Слуцкого, владел преимуществом, у команды было несколько хороших атак, а пропущенный гол «ничего не предвещало».

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