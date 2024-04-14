Небензя: Гутерриш не пришел на заседание по удару Израиля по консульству Ирана

ВМ

Владимир Моргунов

А ОН СМС ПОЛУЧИЛ ИЗ ГОСДЕПА-НЕ СМЕЙ ПРИХОДИТЬ !!!! ООН-ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕПА !!!! ВСЕ ЕГО РЕЗОЛЮЦИИ, ЧТО НАДПИСЬ НА ЗАБОРЕ. ПОКА НЕ БУДЕМ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ, ТАК НАДПИСЯМИ НА ЗАБОРЕ И ОСТАНУТСЯ !!!