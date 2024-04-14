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Небензя: Гутерриш не пришел на заседание по удару Израиля по консульству Ирана

Небензя: Гутерриш не пришел на заседание по удару Израиля по консульству Ирана

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, пришел на заседание Совета Безопасности ООН по атаке Ирана на Израиль, однако не присутствовал на заседании по вопросу удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А ОН СМС ПОЛУЧИЛ ИЗ ГОСДЕПА-НЕ СМЕЙ ПРИХОДИТЬ !!!! ООН-ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРЕПА !!!! ВСЕ ЕГО РЕЗОЛЮЦИИ, ЧТО НАДПИСЬ НА ЗАБОРЕ. ПОКА НЕ БУДЕМ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ, ТАК НАДПИСЯМИ НА ЗАБОРЕ И ОСТАНУТСЯ !!!
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