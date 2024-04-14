Небензя: Гутерриш не пришел на заседание по удару Израиля по консульству Ирана

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, пришел на заседание Совета Безопасности ООН по атаке Ирана на Израиль, однако не присутствовал на заседании по вопросу удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.
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