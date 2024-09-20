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«Реал», «Интер» и «Атлетико» следят за Гасьоровски из «Валенсии». Отступные за 19-летнего защитника – 45 млн евро

По данным As, мадридцы следят за 19-летним защитником. Его трансфер стал бы стратегически важным. Футболист юношеской сборной Испании также привлек внимание «Интера», «Атлетико» и «Зальцбурга».

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