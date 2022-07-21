Вечерняя Москва

17 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Приедут и будут В НАГЛУЮ ДАВИТЬ, и качать свои права, которых у них НЕТ?!! Оборзели, черт его чем занимались на терри...Израиль намерен н...
  • лина любимцева
    МОЛОДЕЦ ветеринар из Московского зоопарка!! Спасибо ему большое!! Быстро и хорошо освободил израненный язык медведице...Стали известны по...
  • лина любимцева
    КТО попало и как попало арендует электросамокаты, и вот носятся они по пешеходным тротуарам - ДОКОЛЕ?!! Электросамока...Шесть ДТП с участ...

В Приморье обрушился мост, ведущий к трем селам

В Приморье обрушился мост, ведущий к трем селам

Обрушение автомобильной переправы на трассе через реку Березовка в Кировском районе Приморского края, три села оказались временно отрезаны от транспортного сообщения, сообщил журналистам представитель администрации Кировского муниципального района.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх