В Приморье обрушился мост, ведущий к трем селам

Обрушение автомобильной переправы на трассе через реку Березовка в Кировском районе Приморского края, три села оказались временно отрезаны от транспортного сообщения, сообщил журналистам представитель администрации Кировского муниципального района.
Обрушение автомобильной переправы на трассе через реку Березовка в Кировском районе Приморского края, три села оказались временно отрезаны от транспортного сообщения, сообщил журналистам представитель администрации Кировского муниципального района.
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