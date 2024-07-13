Лайнер упал днём в пятницу, 12 июля, около деревни Большое Карасёво под Коломной.Попадание птиц в двигатели назвали одной из возможных причин авиакатастрофы SSJ-100 в Подмосковье.
Причиной падения SSJ-100 могло стать попадание птицы в двигатель
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Это что за самолётики такие если их птички сбивают? Зачем нам тогда ПВО , давайте при угрозе с воздуха воробьёв , ворон , уток выпускать. Самолёт летел с завода по ремонту , вот тут вопросы есть. А не диверсия ли ? Погибли трое молодых ребят в расцвете сил , да и машина стоит многие миллионы .
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15 час.
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