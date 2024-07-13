Причиной падения SSJ-100 могло стать попадание птицы в двигатель

вл

валерий лисицын

Это что за самолётики такие если их птички сбивают? Зачем нам тогда ПВО , давайте при угрозе с воздуха воробьёв , ворон , уток выпускать. Самолёт летел с завода по ремонту , вот тут вопросы есть. А не диверсия ли ? Погибли трое молодых ребят в расцвете сил , да и машина стоит многие миллионы .