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Причиной падения SSJ-100 могло стать попадание птицы в двигатель

Причиной падения SSJ-100 могло стать попадание птицы в двигатель

Лайнер упал днём в пятницу, 12 июля, около деревни Большое Карасёво под Коломной.Попадание птиц в двигатели назвали одной из возможных причин авиакатастрофы SSJ-100 в Подмосковье.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Это что за самолётики такие если их птички сбивают?  Зачем нам тогда ПВО , давайте при угрозе с воздуха воробьёв , ворон , уток выпускать. Самолёт летел с завода по ремонту , вот тут вопросы есть. А не диверсия ли ? Погибли трое молодых ребят в расцвете сил , да и машина стоит многие миллионы .
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