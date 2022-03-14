Закон и Порядок

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Goldman Sachs и JPMorgan сворачивают бизнес в России

Goldman Sachs и JPMorgan сворачивают бизнес в России

Goldman Sachs и JPMorgan Chase объявили о сворачивании своего российского бизнеса. Они стали первыми крупными американскими банками, которые приняли такое решение после начала военного конфликта в Украине.

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