«Вот это преображение»: пошедшая по маминым стопам дочь Успенской вызвала бурное обсуждение

Татьяна Плаксина удивила отказом от яркого макияжа и фоторедакторов. Любовь Успенская с дочерью Татьяной предоставлено Пресс-службой69-летняя Любовь Успенская по ускоренной программе готовит себе смену на эстраде в лице своей дочери Татьяны Плаксиной.