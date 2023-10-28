«Вот это преображение»: пошедшая по маминым стопам дочь Успенской вызвала бурное обсуждение

Татьяна Плаксина удивила отказом от яркого макияжа и фоторедакторов. Любовь Успенская с дочерью Татьяной предоставлено Пресс-службой69-летняя Любовь Успенская по ускоренной программе готовит себе смену на эстраде в лице своей дочери Татьяны Плаксиной.
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