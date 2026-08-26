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Россияне смогут покупать билеты на поезда за цифровые рубли

Россияне смогут покупать билеты на поезда за цифровые рубли

Для этого перевозчик совместно с банком-партнером обновляет платежное оборудование Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" готовится запустить оплату билетов и дополнительных услуг цифровыми рублями.

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