Россияне смогут покупать билеты на поезда за цифровые рубли

Для этого перевозчик совместно с банком-партнером обновляет платежное оборудование Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" готовится запустить оплату билетов и дополнительных услуг цифровыми рублями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии