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SPLETNIK

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Аделия Петросян рассказала, к какому тренеру ушла от Этери Тутберидзе

Аделия Петросян рассказала, к какому тренеру ушла от Этери Тутберидзе

19-летняя фигуристка, участница Олимпиады-2026 Аделия Петросян, которая раньше сотрудничала с тренерским штабом Этери Тутберидзе, теперь тренируется под руководством Инны Гончаренко.

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