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Мы соседи по планете

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30 снимков СССР разных лет, сделанных американскими фотокорреспондентами

СССР всегда привлекал к себе внимание как первая в мире страна победившего социализма. Иностранные корреспонденты стремились побывать в Стране Советов, чтобы собственными глазами увидеть, как и чем живут советские люди.

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