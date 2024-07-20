Волны жары обжигают Южную и Восточную Европу

Безжалостная жара накрыла Южную и Восточную Европу, и десятки городов находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку палящие температуры подпитывают лесные пожары, перегружают электросети и делают повседневную жизнь невыносимой, сообщает phys.
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