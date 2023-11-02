Три главных проблемы казахстанцев. Как их решить?

Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека «Денсаулык» и Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» представили результаты исследования общественного мнения по оценке отношения взрослого населения Казахстана к своему здоровью и образу жизни.