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Три главных проблемы казахстанцев. Как их решить?

Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека «Денсаулык» и Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» представили результаты исследования общественного мнения по оценке отношения взрослого населения Казахстана к своему здоровью и образу жизни.

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