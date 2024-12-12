Российскую колонну в Тартусе приветствуют криками "Аллаху акбар" и стрельбой в воздух местные "вооруженные оппозиционеры".
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Российскую колонну в Тартусе приветствуют криками "Аллаху акбар" и стрельбой в воздух местные "вооруженные оппозиционеры".
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