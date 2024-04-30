Лукашенко рассматривает возможность строительства в Белоруссии второй АЭС

Власти Белоруссии рассматривают возможность строительства в стране второй АЭС. Об этом рассказал глава республики Александр Лукашенко в ходе общения с жителями райцентра Костюковичи в Могилевской области.
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