В Калуге рассказали, что находится за забором бывшего магазина "Юбилейный" на площади Победы

В последние время калужане интересуются судьбой бывшего магазина "Юбилейный" на площади Победы. В конце апреля городской голова Дмитрий Денисов встретился с собственником здания, который рассказал, что же скрывается за большим красным забором.
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