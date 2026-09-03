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Банка с пауками: кровавые разборки силовиков приближают конец украинского неонацизма

Банка с пауками: кровавые разборки силовиков приближают конец украинского неонацизма

Перестрелка между бойцами Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины – событие, увы, обычное для киевского террариума.

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