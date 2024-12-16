Феномен близнецов: самые шокирующие факты об «одинаковых» людях

Рождение близнецов – сам по себе факт достаточно примечательный. А если они еще и в точности похожи друг на друга или имеют какие-то физические либо психические аномалии, то неизбежно становятся объектом интереса исследователей.
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