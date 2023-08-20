Осознанность — это состояние, выражающее способность охватывать все сферы своей жизни сознанием. Она позволяет осознавать истинные, а не подсознательные мотивы своего поведения, и тем самым управлять эмоциональными процессами.
Как быть осознанным
Комментарии
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Карпов Илья
Господа, самое смешное, что Будда умер, ОТРАВИВШИСЬ ПИЩЕЙ. Он даже не назвал имя своего приемника, так ему было плохо. Может он потерял ОСОЗНАННОСТЬ? Да надо заниматься нормальными делами, верить в науку и людей, которые ее могут двигать. А то сплошное очковтирательство, и показуха как и с отправкой на Луну станции. Много трендежа, не нужные "СЕЛФИ" и пр. А результат? Результат очевиден.
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