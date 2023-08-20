Как быть осознанным

Карпов Илья

Господа, самое смешное, что Будда умер, ОТРАВИВШИСЬ ПИЩЕЙ. Он даже не назвал имя своего приемника, так ему было плохо. Может он потерял ОСОЗНАННОСТЬ? Да надо заниматься нормальными делами, верить в науку и людей, которые ее могут двигать. А то сплошное очковтирательство, и показуха как и с отправкой на Луну станции. Много трендежа, не нужные "СЕЛФИ" и пр. А результат? Результат очевиден.