Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Туск заявил, что на Западе нет единства по заблокированным активам РФ

Туск заявил, что на Западе нет единства по заблокированным активам РФ

На Западе отсутствует единство по вопросу изъятия замороженных российских активов, так как европейские лидеры опасаются негативных последствий этого шага для экономики, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

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