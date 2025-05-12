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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морис о том, что Доми ударил Баркова сзади: «Я думаю, что НХЛ обращает внимание на такие моменты. Полагаю, они сделают свою работу»

Морис о том, что Доми ударил Баркова сзади: «Я думаю, что НХЛ обращает внимание на такие моменты. Полагаю, они сделают свою работу»

«Флорида» обыграла «Торонто» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:0, 2-2).  На последних секундах игры произошла стычка – из-за того, что форвард «Лифс» Макс Доми атаковал капитана «Пантерс» Александра Баркова сзади и сбил его с ног.

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