Отмена англосаксов в Англии, археологи-анархисты и пол скелетов, марксисты против русской истории

Олег МакаренкоДанный блог - зеркало с ЖЖ 1. У нас тоже пересматривают историю. К примеру, некоторые не согласны с искусственным термином монголо-татары, указывая, что в реальной истории действовали либо татары, либо монголы (которых некоторые соседние народы называли татарами).
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