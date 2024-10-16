Отмена англосаксов в Англии, археологи-анархисты и пол скелетов, марксисты против русской истории

Олег МакаренкоДанный блог - зеркало с ЖЖ 1. У нас тоже пересматривают историю. К примеру, некоторые не согласны с искусственным термином монголо-татары, указывая, что в реальной истории действовали либо татары, либо монголы (которых некоторые соседние народы называли татарами).