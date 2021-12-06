Квантовый скачок: в Нижнем Новгороде появится долина передовых технологий

Квантовые технологии и искусственный интеллект будут развивать в Нижнем Новгороде на базе инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина».
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