Иностранные спонсоры Украины имеют прямое отношение к террористическому акту в Белгороде 12 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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