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FiNE NEWS

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Поезда «Москва-2026» преодолели более 37,8 тыс. км на новой линии московского метро

Столичный департамент транспорта сообщил, что поезда модели «Москва-2026» на новой Рублево-Архангельской линии московского метро преодолели более 37,8 тысячи километров, что примерно соответствует длине экватора Земли.

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