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В Азовском море на фоне рекордной солености появились новые виды рыб

В Азовском море на фоне рекордной солености появились новые виды рыб

Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Чёрного моря, Атлантики и Тихого океана, сообщили в Южном научном центре РАН.

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