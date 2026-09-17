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Защитник «Зенита» Андраде впервые в карьере получил вызов в сборную Колумбии, Кордоба — вне состава

Защитник «Зенита» Андраде впервые в карьере получил вызов в сборную Колумбии, Кордоба — вне состава

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо назвал список футболистов, приглашенных для участия в ближайших матчах национальной команды.

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