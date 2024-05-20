«СПБ банк» подаст в OFAC заявление для разблокировки клиентских активов

«СПБ банк» (расчетный депозитами СПБ биржи) вместе с юристами коллегии адвокатов Delcredere 20 мая подадут в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов, говорится в сообщении биржи.
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